Steeds meer phishingslachtoffers: 12 miljoen euro schade in drie maanden
Federaal Vooruit-parlementslid Jeroen Soete voert, in navolging van minister Beenders, de druk op de banken op in de strijd tegen phishing in West-Vlaanderen. Met zijn wetsvoorstel wil Soete achterpoortjes sluiten en slachtoffers beter beschermen, door onmiddellijke terugbetaling te garanderen en het beroep op ‘grove nalatigheid’ als excuus te verbieden.
Phishing is een vorm van internetfraude waarbij criminelen je via valse e-mails, berichten of telefoontjes proberen inloggegevens, bankcodes en persoonlijke informatie te stelen. Vaak zijn het oudere mensen die slachtoffer worden. Uit cijfers die federaal parlementslid Jeroen Soete opvroeg, blijkt dat phishing nog steeds een groot gevaar is. In 2026 is er al 12 miljoen euro aan schade opgelopen in West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen
“Wie slachtoffer wordt van phishing, is vandaag twee keer slachtoffer: eerst van de fraudeur, daarna van hun eigen bank die hen in de kou laat staan,” stelt Soete. “Slechts in 8 procent van de gevallen vergoedt de bank slachtoffers van betaalfraude. En dat terwijl de Belgische grootbanken in 2025 8 miljard euro winst maakten. Dat is onaanvaardbaar. Banken moeten hun verantwoordelijkheid nemen en slachtoffers van phishing vergoeden zoals het hoort.”
Volgens cijfers van Febelfin slaagde de Belgische bankensector er in 2024 in om 75% van de frauduleuze overschrijvingen als gevolg van phishing te detecteren of terug te vorderen. Toch konden fraudeurs via de resterende 25% ruim 49 miljoen euro buitmaken in België. In West-Vlaanderen lijkt de trend de landelijke cijfers te overtreffen, vooral door de toenemende populariteit van online bankieren en thuiswerken.
Achterpoortjes sluiten
Het wetsvoorstel van Soete legt drie kernpunten vast:
- Authenticatie is geen instemming: Een betaling is pas toegestaan als de betaler bewust de transactie uitvoert. Ontfutselde gegevens door een fraudeur tellen als niet-toegestane transactie.
- Onmiddellijke terugbetaling verplicht: Banken moeten een niet-toegestane transactie onmiddellijk terugbetalen. ‘Grove nalatigheid’ kan niet langer worden ingeroepen om betaling uit te stellen, en de bewijslast ligt bij de bank.
- Snelle hulp en sancties bij weigering: Banken die de terugbetalingsplicht negeren, riskeren interesten, administratieve geldboetes en strafrechtelijke sancties via de FOD Economie.
Volgens Soete moeten banken eerst betalen en later pas eventuele discussie voeren.