“Wie slachtoffer wordt van phishing, is vandaag twee keer slachtoffer: eerst van de fraudeur, daarna van hun eigen bank die hen in de kou laat staan,” stelt Soete. “Slechts in 8 procent van de gevallen vergoedt de bank slachtoffers van betaalfraude. En dat terwijl de Belgische grootbanken in 2025 8 miljard euro winst maakten. Dat is onaanvaardbaar. Banken moeten hun verantwoordelijkheid nemen en slachtoffers van phishing vergoeden zoals het hoort.”

Volgens cijfers van Febelfin slaagde de Belgische bankensector er in 2024 in om 75% van de frauduleuze overschrijvingen als gevolg van phishing te detecteren of terug te vorderen. Toch konden fraudeurs via de resterende 25% ruim 49 miljoen euro buitmaken in België. In West-Vlaanderen lijkt de trend de landelijke cijfers te overtreffen, vooral door de toenemende populariteit van online bankieren en thuiswerken.