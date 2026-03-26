Op 20 maart nam een oplichter telefonisch contact op met een bankfiliaal. Hij deed zich voor als de echtgenoot van een klant en verklaarde dat hij naar aanleiding van een scheiding over een nieuw e-mailadres en gsm-nummer beschikte. De oplichter vroeg om die gegevens in zijn persoonlijk dossier aan te passen.

Maar de bankmedewerkster was alert. Het opvallend sterke Nederlandse accent van de beller deed bij haar een alarmbel afgaan. Zij nam daarop rechtstreeks contact op met de vrouw van de echte klant, die volledig uit de lucht viel. Ook de (echte) klant zelf wist van niks. Het koppel diende klacht in bij politiezone Arro Ieper, die een onderzoek startte.

Dubbele controle

De oplichter hield het daar niet bij. Hij herhaalde nadien dezelfde werkwijze bij verschillende kantoren van dezelfde bank. Vervolgens probeerde hij ook per e-mail gegevens te bekomen. In die mail werden onder meer een gebruikersidentificatie en activeringscodes gevraagd. Het gebruikte e-mailadres leek sterk op dat van de klant.

"Deze feiten tonen aan dat ook banken rekening moeten houden met steeds nieuwe vormen van oplichting", klonk het bij politiezone Arro Ieper. "Politie en parket raden banken aan om aanvragen tot wijziging van persoonsgegevens of contactgegevens dubbel te controleren via de al gekende klantgegevens en niet via de nieuwe gegevens die in de valse e-mail worden meegedeeld."