De valse QR-codes waren aangebracht over het logo dat aangeeft dat houders van een geldige parkeerkaart voor personen met een handicap gratis mogen parkeren. Wie de code scant, loopt het risico op phishing of frauduleuze betalingen.

Ook in Oostende

Stad Ieper raadt aan om nooit te betalen via een QR-code die op een parkeerautomaat gekleefd is. De correcte gegevens om via een parkeerapp te betalen, staan steeds duidelijk vermeld op de zijkant van de automaat. Ook in Oostende zouden valse QR-codes zijn aangebracht.