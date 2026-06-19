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Ieper

Val­se QR-codes op par­keer­au­to­ma­ten in Ieper

Parkeerautommaat

De voorbije dagen werden op parkeerautomaten op de Grote Markt en in de Diksmuidestraat in Ieper valse QR-codes gekleefd. Dankzij de alertheid van een parkeerwachter werden de stickers snel opgemerkt en onmiddellijk verwijderd. Ook de andere parkeerautomaten in de stad werden gecontroleerd.

De valse QR-codes waren aangebracht over het logo dat aangeeft dat houders van een geldige parkeerkaart voor personen met een handicap gratis mogen parkeren. Wie de code scant, loopt het risico op phishing of frauduleuze betalingen.

Ook in Oostende

Stad Ieper raadt aan om nooit te betalen via een QR-code die op een parkeerautomaat gekleefd is. De correcte gegevens om via een parkeerapp te betalen, staan steeds duidelijk vermeld op de zijkant van de automaat. Ook in Oostende zouden valse QR-codes zijn aangebracht.

Denk je dat je een valse QR-code hebt gescand? Neem dan zo snel mogelijk volgende stappen:

  • Bel meteen Card Stop (078 170 170) om je kaarten te blokkeren.
  • Verwittig je bank zodat verdachte betalingen kunnen worden tegengehouden.
  • Doe aangifte bij de politie en neem zoveel mogelijk bewijsmateriaal mee, zoals screenshots of bankafschriften.
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
phishing

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