Blauw en geel, dat zijn de kleuren van het nieuwe uniform. Het oranje dat terug te vinden is in het huidige uniform verdwijnt volledig. Verandering was dringend nodig, vindt hoofdcommissaris Nicholas Paelinck. Hij is korpschef van de politiezone Westkust. "Het huidige uniform dwingt veel te weinig respect af. Er is ook een wildgroei met tiental verschillende uniformstukken zodat de burger niet meer op straat ziet of dat nu een politieagent is of niet."