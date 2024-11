N-VA staat uiteindelijk voor twee schepenen. Geen Axel Ronse, wel Giovanny Saelens op Sociale zaken. Een andere nieuwkomer, Trui Steenhoudt, heeft meteen nieuws op mobiliteit en openbare werken.

Trui Steenhoudt, toekomstig schepen van Mobiliteit (N-VA): "We gaan de knip in Bissegem ongedaan maken. We gaan terug naar een tweerichtingsverkeer met beurtelingse verkeerslichten ter hoogte van de brug zodat we de veiligheid en de leefbaarheid in de straat kunnen garanderen."

Ook Vooruit blijft in de coalitie, met nog één schepen. Maxim Veys. Die het Vlaams Parlement verlaat en als schepen wil investeren in Zorg, Kinderopvang en Natuur. "Inzetten op investeringen in zorg. Zowel ouderenzorg met een nieuwe zorgcampus in Heule. Als in meer kinderopvang, heel belangrijk voor de jonge gezinnen in onze stad", zegt Maxim Veys.

De eedaflegging gebeurt op 6 december.