In Zwevegem is een gloednieuw schoolgebouw voor het buitengewoon onderwijs geopend. De kunstacademie, de kinderopvang en de vakantiewerking nemen ook hun intrek op de nieuwe campus aan de Kappaertsite. De totale investering bedraagt 12 miljoen euro.
Het gebouw is ontworpen met bijzondere aandacht voor kinderen met een autismespectrumstoornis of een vertraagde ontwikkeling. De gangen zijn in een zigzagpatroon aangelegd en de klaslokalen zijn sober ingericht. Op die manier wordt een prikkelarme leeromgeving gecreëerd. Morgen starten de eerste drie klassen van het buitengewoon onderwijs in de nieuwe gebouwen. In totaal zullen er 165 leerlingen les volgen.
Investering van 12 miljoen euro
Vlaams minister-president Matthias Diependaele (N-VA) opent het nieuwe schoolgebouw op de Kappaertsite in Zwevegem. Het gaat om een investering van 12 miljoen euro. Matthias Diependaele, Vlaams minister-president: “Ons onderwijs is een van de belangrijkste fundamenten van onze welvaart in Vlaanderen. Als we die welvaart willen behouden, moeten we vandaag investeren in onderwijs.”
Aangepaste architectuur
De architectuur is aangepast aan de noden van de leerlingen. Er zijn rustige inkomzones voorzien die met een gordijn afgesloten kunnen worden zodat kinderen de overgang tussen de gang en klas stap voor stap kunnen maken.
Kunstacademie, opvang en vakantiewerking
Naast het buitengewoon onderwijs komt ook de kunstacademie met de afdelingen muziek en woord naar de campus. Bovendien is er ruimte voor buitenschoolse opvang en vakantiewerking. Isabelle Degezelle, burgemeester van Zwevegem: "Zodra het buitengewoon onderwijs volledig verhuisd is, worden de oude gebouwen gesloopt om plaats te maken voor een tweede bouwfase. Daar komt een volledig nieuw gebouw voor de kunstacademie."
Morgen start het nieuwe schooljaar op de campus, met als prioriteit de leerlingen alle kansen te geven in een kwaliteitsvolle en aangepaste leeromgeving.