22°C
Aanmelden
Nieuws
Zwevegem

Nieuw school­ge­bouw voor bui­ten­ge­woon onder­wijs geo­pend in Zwevegem

Opening nieuw schoolgebouw

In Zwevegem is een gloednieuw schoolgebouw voor het buitengewoon onderwijs geopend. De kunstacademie, de kinderopvang en de vakantiewerking nemen ook hun intrek op de nieuwe campus aan de Kappaertsite. De totale investering bedraagt 12 miljoen euro.

Het gebouw is ontworpen met bijzondere aandacht voor kinderen met een autismespectrumstoornis of een vertraagde ontwikkeling. De gangen zijn in een zigzagpatroon aangelegd en de klaslokalen zijn sober ingericht. Op die manier wordt een prikkelarme leeromgeving gecreëerd. Morgen starten de eerste drie klassen van het buitengewoon onderwijs in de nieuwe gebouwen. In totaal zullen er 165 leerlingen les volgen.

Investering van 12 miljoen euro

Vlaams minister-president Matthias Diependaele (N-VA) opent het nieuwe schoolgebouw op de Kappaertsite in Zwevegem. Het gaat om een investering van 12 miljoen euro. Matthias Diependaele, Vlaams minister-president: “Ons onderwijs is een van de belangrijkste fundamenten van onze welvaart in Vlaanderen. Als we die welvaart willen behouden, moeten we vandaag investeren in onderwijs.”

Aangepaste architectuur

De architectuur is aangepast aan de noden van de leerlingen. Er zijn rustige inkomzones voorzien die met een gordijn afgesloten kunnen worden zodat kinderen de overgang tussen de gang en klas stap voor stap kunnen maken.

Kunstacademie, opvang en vakantiewerking

Naast het buitengewoon onderwijs komt ook de kunstacademie met de afdelingen muziek en woord naar de campus. Bovendien is er ruimte voor buitenschoolse opvang en vakantiewerking. Isabelle Degezelle, burgemeester van Zwevegem: "Zodra het buitengewoon onderwijs volledig verhuisd is, worden de oude gebouwen gesloopt om plaats te maken voor een tweede bouwfase. Daar komt een volledig nieuw gebouw voor de kunstacademie."

Morgen start het nieuwe schooljaar op de campus, met als prioriteit de leerlingen alle kansen te geven in een kwaliteitsvolle en aangepaste leeromgeving.

Stefaan Six

stefaan.six@focus-wtv.be

Stefaan Six
Louis Maes

louis.maes.2005@gmail.com

Louis Maes
Terug naar school Schoolinfrastructuur Buitengewoon onderwijs

Meest gelezen

Arrestatie1
Nieuws
Update

Poolse politie filmt arrestatie van de twee mannen die verdacht zijn van moord in Zeebrugge
Ongeval kortrijk
Nieuws

Bromfietser kritiek na aanrijding op R8 in Kortrijk
101 BB RECHTS treinverbindinghaven
Nieuws

Eerste trein met containers vanuit Zeebrugge vertrokken naar Mannheim

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Howest

SO HOWEST wil leerlingen 7de middelbaar laten proeven van hogeschool
Gsm

Nog een weekje vakantie: lerarentekort blijft een grote bezorgdheid
Eerste inschrijving KULAK 1

Hannah-Maïthe uit Brugge schrijft zich als eerste in aan Kulak
klas

Aantal langdurig zieke leerlingen in West-Vlaanderen blijft stijgen
Howest

Creatieve sector is goed voor 5 procent van de Vlaamse economie
Sint Lutgart Beernem

Einde van een tijdperk: middelbare school Sint-Lutgart in Beernem stopt door te weinig leerlingen
22°C
Aanmelden