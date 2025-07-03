Het gebouw is ontworpen met bijzondere aandacht voor kinderen met een autismespectrumstoornis of een vertraagde ontwikkeling. De gangen zijn in een zigzagpatroon aangelegd en de klaslokalen zijn sober ingericht. Op die manier wordt een prikkelarme leeromgeving gecreëerd. Morgen starten de eerste drie klassen van het buitengewoon onderwijs in de nieuwe gebouwen. In totaal zullen er 165 leerlingen les volgen.