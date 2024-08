Eind juli waren er in West-Vlaanderen 206 openstaande vacatures in het secundair onderwijs. In heel Vlaanderen lag dat cijfer op 2.175. Onze provincie heeft daardoor het laagste aantal niet-ingevulde vacatures in het onderwijs.

Sommige directies verwachten wel dat er ook volgende week nog vacatures zullen bijkomen. Het hele jaar door moeten scholen eigenlijk blijven zoeken naar leerkrachten, door bijvoorbeeld ziekte en zwangerschapsuitval.