Bij VDAB zien ze een recordaantal vacatures openstaan in het onderwijs. Vorige week waren dat er voor West-Vlaanderen nog in de 400, vooral in het secundair onderwijs lijkt het tekort nijpend.

Maar in realiteit blijken - na een rondvraag van onze redactie - de problemen in West-Vlaanderen goed mee te vallen. Er zijn geen al te grote tekorten. Wel merken scholen vooral dat het moeilijk is om tijdelijke interim vacatures in te vullen.