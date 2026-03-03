Gevraagd naar wat ze als minister van Onderwijs als eerste zouden aanpakken, plaatst 38 procent de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep in hun top vijf. Daarmee is het na mentaal welzijn (44 procent) het belangrijkste thema voor de scholieren. Dat is een opvallende verschuiving: in 2023 lag nog maar 17 procent wakker van het lerarentekort.

Gevolgen sterk voelbaar

De gevolgen zijn sterk voelbaar in de praktijk. Van de bevraagde scholieren geeft 45 procent aan wekelijks een tot twee lesuren in de studie door te brengen. Nog eens 18 procent mist drie tot vijf uur per week. Vooral in de dubbele finaliteit (de voormalige tso-richtingen) is de impact groot: daar heeft 72 procent wekelijks minstens één studie-uur. Bovendien mist 23 procent van de scholieren in de dubbele finaliteit drie tot zelfs vijf uur les per week. In de arbeidsmarkt finaliteit (het voormalige bso) valt op dat de groep die wekelijks zes tot tien uur les mist aanzienlijk is met 6 procent van de bevraagde scholieren.

Oplossing

Als oplossing ziet een meerderheid (52 procent) heil in zij-instromers die voor de klas gaan staan. Het opnieuw inzetten van gepensioneerde leerkrachten stuit daarentegen op weerstand: 59 procent vindt dat geen goed idee.

De bevraging liep in januari en februari 2026. Een eerste deel van de resultaten wordt donderdagmiddag voorgesteld op de inspraakdag van de Vlaamse Scholierenkoepel in Brussel. Een vijftigtal scholieren gaat er in gesprek met onderwijsbeleidsmakers.