Het artikel beschrijft bovendien ook de "architecturale hoogstandjes" langs de tramlijn. Denk maar aan de sculpturen van het Beaufort beeldenpark, het Silt in Middelkerke, Westerpunt in De Panne of de Concessiewijk in De Haan met haar Anglo-Normandische villa’s.

"We staan er zelf weinig bij stil, maar voor buitenlandse bezoekers is de kusttram een uniek gebeuren. Het is een beleving op zich", zegt Luc Abbeloos, algemeen directeur bij Westtoer.