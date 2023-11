De cursus vond plaats in de speciaal ingerichte oefenruimte bij SOS Reptiel in Ichtegem. Een slachtoffer lag er bewusteloos. Dat was het scenario voor de oefening. De ambulancier vond hem zogezegd met een boa constrictor op zijn lijf. Het was de brandweer die het moest oplossen.

"Elke interventie benaderen wij alsof het een giftig dier is. Telkens twee man...Zoals we gewoon zijn. Je wisselt ook eens met elkaar."

De brandweer van Oost- en West-Vlaanderen kwam bij een ervaren reptielenkenner moeilijke scenario's inoefenen.

"De bedoeling van de opleiding is dat ze leren niet laks te zijn, en bepaalde risico's van zich afschuiven, want sommige reptielen kunnen zeer gevaarlijk zijn", zegt Mario Goes van SOS Reptiel in Ichtegem.