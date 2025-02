Eefje de Visser mocht eind januari nog de MIA voor beste alternative mee naar huis nemen. De Nederlandse die al enige tijd in Gent woont, weet als geen ander hoe ze popmuziek in haar moedertaal spannend en mysterieus kan maken.

Live omzwachtelt de Visser haar nummers met onvoorspelbare choreografieën en een betoverende lichtshow. Eefje de Visser komt op zondag 13 juli naar Cactusfestival. Diezelfde dag tekent ook het Britse duo King Hannah, dat in vijf jaar tijd is uitgegroeid tot een vaste waarde in de internationale muziek scene, present.