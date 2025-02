Carl Lenaerts, CEO van de Plopsa Group, benadrukt het succes van de serie binnen het park: “Nachtwacht is al jaren een geliefde naam in Plopsaland De Panne. De Halloweenbeleving van vorig jaar, Nachtwacht & Het Huis van Pandora, en de optredens tijdens de herfstvakantie toonden opnieuw aan hoe populair de reeks is bij onze bezoekers. We zijn dan ook trots dat we een volledig themagebied aan Nachtwacht kunnen wijden. We zijn ervan overtuigd dat het een onvergetelijke ervaring wordt voor jong en oud.”