Sinds mei 2023 dienden zeven jonge vrouwen een klacht in voor mogelijke feiten van spiking. Daders doen dan drugs, medicatie of alcohol in je drankje met de bedoeling het slachtoffer aan te randen, te verkrachten of te beroven. "De meisjes werden wakker na een nachtje stappen in hun eigen bed of een vreemd bed. Er was sprake van vaginale en anale bloedingen", zei Tom Janssens van het parket gisteren.

Uit haaranalyses bleek dat de vrouwen ketamine waren toegediend. Wellicht zat dat in een shotje dat ze hebben gekregen in een Kortrijks café. Een shotje dat volgens het parket naar amandel smaakt.