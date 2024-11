In Kortrijk hebben zeker al zeven jonge vrouwen een klacht ingediend wegens mogelijke ‘spiking’ in de uitgaansbuurt. ‘Spiking’ betekent dat drugs, medicatie of, alcohol stiekem aan iemand worden toegediend, meestal met de bedoeling om het slachtoffer gewilliger te maken voor seksueel contact of voor beroving. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren door ongezien drugs of pillen in een drankje te doen. Vier mannen zijn eind oktober opgepakt maar vrijgelaten.