Maar op de lijn Kortrijk-Oudenaarde viel rond 7u45 een trein stil in Vichte, door tractieproblemen. De 40 passagiers moesten enkele uren op de trein blijven zitten. Daarna konden ze hun reis met een bus verder zetten. De NMBS stuurde een hulplocomotief ter plaatse om de gestrande trein weg te slepen. Dat gebeurde rond 10u30. Al die tijd bleven drie overwegen in Vichte dicht, wat voor files zorgde, onder meer in de Oelekenbosstraat.

De andere treinen konden op de lijn Kortrijk-Oudenaarde door over één spoor. Ze reden wel met vertraging.