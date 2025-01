“Wout ploegt al even door de modder en is duidelijk over zijn ambities op de weg. Dat hij ondertussen ook aan een nieuwe racefiets sleutelde was tot nu wél een goed bewaard geheim”, zegt de Stad Kortrijk.

“Hij hield voor deze tweewieler iets minder rekening met gewicht en aerodynamica, maar liet zijn creativiteit de vrije loop. Het resultaat? Een tandem met (hopelijk genoeg) drijfvermogen en alle toeters en (zeep)bellen! Die wordt op zondag 8 juni een van de pronkstukken van Red Bull Vél'eau, een knotsgekke fietsrace voor teams van twee aan de Broeltorens in Kortrijk. De deelnemers moeten samen zo snel mogelijk van het startplatform over een smal parcours vol obstakels. Het doel is helemaal op het einde de bel doen luiden. En het droog te houden, want ze rijden op dat mooie stukje Leie in het hart van fietsstad Kortrijk”, aldus de stad Kortrijk.