Op sociale media is een opvallend filmpje opgedoken van Wout van Aert. De wielrenner fietst op een soort van waterfiets op de Leie in Kortrijk. Wout van Aert deelt het filmpje van de Instagrampagina van zijn sponsor Red Bull. Wat de bedoeling is van de reclamestunt is voorlopig onduidelijk. Bij het filmpje staat weinig uitleg.