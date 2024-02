Uitvaartspecialist DELA en Stad Brugge zorgen er met deze gift mee voor dat de helikopter vanaf zijn standplaats in het AZ Sint-Jan Brugge ook in 2024 mensenlevens kan redden in West-Vlaanderen en omstreken en kan blijven innoveren. "Zo heeft de MUG-heli sinds kort als enige mobiele urgentieteam van België bloedproducten aan boord", klinkt het.

Vorig jaar diende de 17.000 euro voor enkele maanden brandstof, maar volgens dokter Nicolas Müller is er jaarlijks 800.000 euro nodig. “Het in de lucht houden van onze helikopter kost ons elk jaar ruim 800.000 euro. Giften zoals deze van DELA en Stad Brugge zijn meer dan welkom. Met de steun kunnen we een deel van onze brandstof betalen en onze medische apparatuur onderhouden.”



"Jaar na jaar toont de MUG-heli zijn noodzaak, maar de overheid voorziet er maar een beperkte subsidie voor. Zonder vrijwillige bijdrages van gemeentebesturen, burgers en bedrijven kan de heli niet in de lucht blijven”, zegt Brugs schepen Jasper Pillen.