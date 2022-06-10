De MUG-heli blijft ook baanbrekend op medisch vlak. Het team kan als enige in België prehospitaal bloed toedienen dankzij twee dagelijkse zakjes O-negatief bloed. Ook medicatie wordt door de ziekenhuisapotheek vooraf klaar­gemaakt om veiliger in te zetten op het terrein. De komst van de EC135-helikopter in 2022 zorgde voor meer ruimte en een professionelere werking.

Ondanks de groeiende maatschappelijke rol krijgt de heli geen structurele overheidsfinanciering. De werking hangt volledig af van sponsors, verenigingen, lokale besturen en de provincie West-Vlaanderen. “Structurele steun zou ons eindelijk zekerheid geven,” aldus dr. Steen.

