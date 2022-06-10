14°C
Nieuws
Brugge

MUG-heli bereikt record: dit jaar al meer dan dui­zend interventies

De MUG-helikopter heeft een historische mijlpaal bereikt: er zijn dit jaar al duizend interventies. Een opvallende prestatie, zeker omdat de heli alleen bij daglicht mag vliegen. “Dit toont nog maar eens aan hoe onmisbaar de MUG-heli geworden is in West- en Oost-Vlaanderen,” zegt voorzitter Evi Steen, zelf spoedarts.

Dit jaar waren er niet alleen nog meer oproepen, ook het dagrecord werd verbroken: 10 interventies op één dag. De heli rukte vooral uit voor medische aandoeningen, zo’n 200 keer voor trauma’s en meer dan 50 reanimaties. In de zomer zijn de cijfers traditioneel hoger door meer daglicht en extra drukte aan de kust.

De MUG-heli blijft ook baanbrekend op medisch vlak. Het team kan als enige in België prehospitaal bloed toedienen dankzij twee dagelijkse zakjes O-negatief bloed. Ook medicatie wordt door de ziekenhuisapotheek vooraf klaar­gemaakt om veiliger in te zetten op het terrein. De komst van de EC135-helikopter in 2022 zorgde voor meer ruimte en een professionelere werking.

Ondanks de groeiende maatschappelijke rol krijgt de heli geen structurele overheidsfinanciering. De werking hangt volledig af van sponsors, verenigingen, lokale besturen en de provincie West-Vlaanderen. “Structurele steun zou ons eindelijk zekerheid geven,” aldus dr. Steen.

MUG heli
Nieuws

Structurele steun voor MUG-heli Brugge: federale regering neemt financiering op zich

Wat vooral blijft hangen, is de gedrevenheid van het hele team én de grote steun van de samenleving. “Mensen laten voelen dat ze achter ons project staan, dat blijft bijzonder.”

De redactie
MUG-helikopter

