West-Vlaamse MUG-heli rukt al bijna 400 keer uit in eerste vier maanden van dit jaar
De West-Vlaamse MUG-helikopter is in de eerste vier maanden van dit jaar al 394 keer uitgerukt. Dat blijkt uit cijfers die provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) opvroeg bij gedeputeerde Kelly Detavernier (N-VA). Als het aantal interventies aan dit tempo blijft stijgen, kan dit jaar het record van vorig jaar worden gebroken.
In 2025 kwam de MUG-heli 1.041 keer in actie, een record. De jaren daarvoor was er ook al een duidelijke stijging: van 669 interventies in 2021 naar meer dan duizend vorig jaar.
Belangrijke hulpverlening
Volgens provincieraadslid Kurt Himpe tonen de cijfers opnieuw aan hoe belangrijk de MUG-helikopter is voor de dringende hulpverlening. “Deze cijfers tonen nogmaals aan dat de MUG-helikopter een zeer belangrijke factor is in de hulpverlening”, zegt Himpe. De helikopter heeft het AZ Sint-Jan in Brugge als uitvalsbasis, maar wordt niet alleen in West-Vlaanderen ingezet. Onze provincie blijft wel koploper in het aantal interventies. Daarna volgt Oost-Vlaanderen.
Noorderburen
Opvallend is dat ook de Nederlandse provincie Zeeland steeds vaker een beroep doet op de West-Vlaamse MUG-helikopter. In heel 2025 waren er negen oproepen vanuit Zeeland. In de eerste vier maanden van dit jaar waren dat er al acht. Volgens Himpe heeft dat te maken met de afstand. De Nederlandse MUG-heli heeft haar standplaats in Rotterdam, terwijl Brugge voor bepaalde regio’s in Zeeland dichterbij ligt.
Steun van Provincie
De provincie blijft de MUG-helikopter financieel ondersteunen. Ook de komende jaren wordt jaarlijks 150.000 euro voorzien voor de werking. Tegelijk blijft West-Vlaanderen aandringen op een structurele federale verankering. Die moet ervoor zorgen dat de toekomst van de MUG-helikopter op lange termijn gegarandeerd blijft.