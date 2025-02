Het levensreddende werk van de MUG-heli in Brugge kost zo’n 850.000 euro per jaar. Maar het is moeilijk om elk jaar weer voldoende middelen van de provincie, steden en gemeenten en sponsoring bijeen te brengen voor de werking. De structurele financiering van de federale regering luidt nu een nieuw tijdperk in. “Vragen in het verleden werden genegeerd en gesteld: ‘Ja, wij hebben dat ook in andere provincies niet, dus dit is niet echt nodig.’ Nu heeft men toch aanvaard dat er een structurele ondersteuning moet komen voor de heli die reeds van in de jaren zestig hier gefinancierd wordt”, aldus burgemeester Dirk De fauw.