Er zijn grote verschillen in de mate waarin Belgische gevangenissen overbevolkt zijn. Dat schrijft nieuwsagentschap Belga, dat cijfers kon inkijken.

Daaruit blijkt dat de overbevolking in de Belgische gevangenissen nijpend is. In totaal zitten er 12.635 gevangenen in Belgische gevangenissen, terwijl er slechts plaats is voor 11.040.