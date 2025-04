Het afgelopen jaar vloog de helikopter zo’n 880 keer uit. Vaak grijpt het urgentieteam in bij ernstige neurologische afwijkingen, acute hartaandoeningen of traumata. In ongeveer 40 gevallen hebben ze zo een leven gered in 2024. De nieuwe federale regering oordeelde dan ook dat het noodzakelijk is om deze helikopterwerking te verzekeren en liet een verbintenis tot een “definitieve erkenning” optekenen in het regeerakkoord, al zal dat wellicht niet alle kosten dekken.