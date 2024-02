Het ongeval gebeurde rond 7.15 uur. Voorlopig is het nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. "We kregen een melding van iemand die de motorijder heeft horen vallen", klinkt het bij de brandweer. Volgens de eerste vaststellingen waren er geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval.

Het slachtoffer uit Wallonië, reed met zijn motorfiets rechtdoor en belandde tegen de vangrail. Hij overleed ter plaatse. Door het ongeval was de Alfred Ronsestraat een tijdje volledig afgesloten.

Het parket stelt geen verkeersdeskundige aan.