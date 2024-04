In Oostende houden mondzorgcoaches een hele dag mondscreenings. Dat doen ze omdat heel wat – vooral kwetsbare – mensen hun mondzorg in de steek laten door financiële, administratieve of sociale drempels. “Wie zijn of haar mond niet tijdig laat verzorgen, loopt het risico dat de schade alleen maar groter wordt en de kosten nog verder oplopen”, zegt Hilde Crevits, Vlaams minister van Volksgezondheid.