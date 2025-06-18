Minister snoeit in middelen volwassenenonderwijs
Door het dalende aantal inschrijvingen snoeit de Vlaamse regering ook in de omkadering voor het volwassenenonderwijs. Vlaams minister van Onderwijs Zuhal Demir (N-VA) bespaart op de middelen die de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO) volgend schooljaar krijgen voor de omkadering, schrijft Het Nieuwsblad.
In mei besliste de minister om opleidingen voor knelpuntberoepen goedkoper te maken, maar andere opleidingen werden heel wat duurder. Volgens het kabinet Onderwijs daalde het aantal inschrijvingen daardoor de eerste maanden van het lopende schooljaar met 7 procent, wat de inkomsten dan weer doet slinken. Normaal gezien worden de middelen berekend op basis van het aantal inschrijvingen van de laatste drie jaar - met aanpassingen die dus meer uitgespreid zijn in de tijd -, maar eenmalig doet Demir dat nu op basis van één jaar.
Dat levert volgend jaar een besparing op van 10 miljoen euro en in 2027 bijna 30 miljoen euro. De maatregel zal vooral voelbaar zijn voor het personeel, zoals leerkrachten en ondersteunend en beleidspersoneel. In kringen rond de Vlaamse regering valt te horen dat het gaat om 350 voltijdsen, op een totaal personeelsbestand van 7.084 in de Centra voor Basiseducatie en het secundair volwassenenonderwijs. Of een kleine twaalf VTE's per CVO's, waarvan er in Vlaanderen dertig zijn.
Reacties op de plannen van de minister krijg je vanavond in ons nieuws.