Dat levert volgend jaar een ­besparing op van 10 miljoen euro en in 2027 bijna 30 miljoen euro. De maatregel zal vooral voelbaar zijn voor het personeel, zoals leerkrachten en ondersteunend en beleidspersoneel. In kringen rond de Vlaamse regering valt te horen dat het gaat om 350 voltijdsen, op een totaal personeels­bestand van 7.084 in de Centra voor Basiseducatie en het secundair volwassenenonderwijs. Of een kleine twaalf VTE's per CVO's, waarvan er in Vlaanderen dertig zijn.

