SNT Volwassenenonderwijs grijpt in tegen de hervorming van het volwassenenonderwijs vanuit de regering. Deze maand nog starten de cursussen Talen, Mode, Koken en Fotografie, in plaats van in september. Zo betalen cursisten nog 1,5 euro per les gedurende het schooljaar, in plaats van de aangekondigde 4 euro per les.

"Tot gisteren merkten we dat het aantal inschrijvingen enorm gezakt was in bepaalde cursussen, tot zelfs 60 procent minder inschrijvingen. Sinds we het nieuws gebracht hebben aan onze cursisten merken we dat ze de weg terugvinden", zegt directeur Anthony Strubbe.