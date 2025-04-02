22°C
Roeselare

Minis­ter Hil­de Cre­vits loopt zomer­s­ta­ge bij pas­ta­fa­bri­kant Sou­bry in Roeselare

Vlaams minister Hilde Crevits heeft vanmiddag een Voka Zomerstage gevolgd bij pastafabrikant Soubry in Roeselare. Met die stage wou ze proeven van het bedrijfsleven en tegelijk de uitdagingen van ondernemers beter leren kennen.

Soubry is het enige pastabedrijf in België en stelt meer dan 400 mensen tewerk. Het familiebedrijf bestaat al sinds 1921 en ging sindsdien telkens van vader op zoon over. Minister Crevits kreeg er uitleg over de productie van CEO Michel Soubry.

De zomerstages zijn een initiatief van Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen. Daarbij trekken politici een halve dag de werkvloer op. “We willen bruggen slaan tussen de Wetstraat en onze bedrijven,” legt Voka-topman Bert Mons uit. “Politici krijgen zo letterlijk een frisse kijk op ondernemen in Vlaanderen en Brussel.”

