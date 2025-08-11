Minister geeft vergunning voor windmolen in Beselare, ondanks massaal protest
Illustratiebeeld © Belga
Vlaams Minister van Omgeving Jo Brouns geeft nu toch een vergunning voor een windmolen van 200 meter hoog in de Oude Hondstraat in Beselare. De gemeente was nochtans tegen en er waren zo’n 3.000 bezwaarschriften ingediend. Dit is het hoogste aantal bezwaarschriften dat de laatste jaren in Vlaanderen werd ingediend tegen de komst van windturbines.
Ruben Huyghe, buurtbewoner: “Windturbines van deze omvang worden doorgaans enkel geplaatst in industrie- of havenzones, waar de impact op de leefomgeving beperkt is. In Vlaanderen zijn er nauwelijks of geen turbines van deze grootte in landelijke gebieden. De turbine in Beselare zou daarmee een precedent scheppen dat verregaande gevolgen kan hebben voor andere landelijke gemeenten.”
De minister legt wel een aantal voorwaarden op, zodat de nadelige effecten tot een -volgens hem - aanvaardbaar niveau worden gebracht. De buurtbewoners bekijken nu of ze nog verdere stappen kunnen zetten.
Volgens burgemeester Koen Meersseman is er in Zonnebeke alvast geen plaats voor dergelijke grote windturbines. Kleine exemplaren tot 25 meter in agrarisch gebied kunnen volgens hem wel.