Ruben Huyghe, buurtbewoner: “Windturbines van deze omvang worden doorgaans enkel geplaatst in industrie- of havenzones, waar de impact op de leefomgeving beperkt is. In Vlaanderen zijn er nauwelijks of geen turbines van deze grootte in landelijke gebieden. De turbine in Beselare zou daarmee een precedent scheppen dat verregaande gevolgen kan hebben voor andere landelijke gemeenten.”

De minister legt wel een aantal voorwaarden op, zodat de nadelige effecten tot een -volgens hem - aanvaardbaar niveau worden gebracht. De buurtbewoners bekijken nu of ze nog verdere stappen kunnen zetten.

