De plannen voor een nieuwe windturbine van 200 meter hoog in Beselare, vlak bij de A19, stuiten op massaal protest. De gemeente Zonnebeke ontving in totaal 2.325 bezwaarschriften. Het is niet de eerste keer dat zo’n project in de regio op tegenstand botst. Eerder werd ook een aanvraag voor een megawindturbine langs de A19 in Geluveld geweigerd.

Volgens burgemeester Koen Meersseman is er in Zonnebeke geen plaats meer voor bijkomende grote windturbines. Kleine exemplaren tot 25 meter in agrarisch gebied kunnen volgens hem wel nog een toekomst hebben.