Zonnebeke

2.325 bezwaar­schrif­ten inge­diend tegen komst van 200 meter hoge wind­tur­bi­ne in Beselare

Windmolen - windturbine

Illustratiebeeld © Belga

De geplande bouw van een 200 meter hoge windturbine in de Oude Hondstraat in Beselare lijkt van de baan. De gemeente Zonnebeke kreeg meer dan 2.300 bezwaarschriften tegen het project.

De plannen voor een nieuwe windturbine van 200 meter hoog in Beselare, vlak bij de A19, stuiten op massaal protest. De gemeente Zonnebeke ontving in totaal 2.325 bezwaarschriften. Het is niet de eerste keer dat zo’n project in de regio op tegenstand botst. Eerder werd ook een aanvraag voor een megawindturbine langs de A19 in Geluveld geweigerd.

Volgens burgemeester Koen Meersseman is er in Zonnebeke geen plaats meer voor bijkomende grote windturbines. Kleine exemplaren tot 25 meter in agrarisch gebied kunnen volgens hem wel nog een toekomst hebben.

Kjenta Vangampelaere

kjenta.vangampelaere@focus-wtv.be

Kjenta Vangampelaere
Windmolen

