"Het hemelvaartweekend van vorige week kende een kleine terugval in vergelijking met 2024. Het minder goede weer en het niet samenvallen met de Waalse vakantie zijn hierbij twee bepalende factoren. Voor het pinksterweekend was er ook minder goed weer voorspeld. Dit vertaalt zich ook in de toeristische cijfers aan de kust", zegt Vanlerberghe.

"Toch staan de verlengde weekends traditioneel garant voor een vaste basis aan dagtoeristen en verblijfstoeristen. De toeristische ondernemers konden hiermee een goede voorbereiding nemen op de zomervakantie die voor de deur staat", klinkt het nog.