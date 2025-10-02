Min­der dan één op vijf West-Vla­min­gen inge­schre­ven op BE-Alert

Slechts 16 procent van de West-Vlamingen is geregistreerd op BE-Alert, het waarschuwingssysteem van de overheid bij noodsituaties. Dat blijkt uit cijfers die provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) opvroeg bij gouverneur Carl Decaluwé.

In totaal zijn momenteel 198.684 West-Vlamingen ingeschreven op het systeem. Samen goed voor 241.367 adressen, omdat gebruikers meerdere locaties kunnen registreren.

BE-Alert wordt gebruikt om inwoners via sms, e-mail of gesproken oproep snel te verwittigen bij noodsituaties en om veiligheidsinstructies te geven.

“In één jaar tijd is het percentage inschrijvingen wel gestegen van 12 procent naar 16 procent”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe. “De grootschalige test van oktober vorig jaar heeft extra mensen aangezet om zich te registreren, maar het blijft een laag cijfer.”

Volgende test op 8 oktober

Bij die grote test in oktober 2025 bleek ook dat ongeveer 30.000 simkaarten van geregistreerde gebruikers geen bericht ontvingen. Volgens de gouverneur ging het om 2,6 procent van de verzendingen, wat volgens het Nationaal Crisiscentrum binnen de aanvaardbare foutenmarge valt.

De volgende testdag van BE-Alert staat gepland op donderdag 8 oktober 2026. In West-Vlaanderen zou daarbij normaal gekozen worden voor een alarmering in de waakzaamheidszone van een Seveso-bedrijf. Dat is een plek waar gevaarlijke stoffen geproduceerd worden. De concrete afspraken moeten wel nog uitgewerkt worden door de nieuwe gouverneur die dit najaar aantreedt.

Vanmorgen testbericht van BE-Alert op je gsm
