© Belga
Het is vandaag nationale testdag van BE-alert. Ook in onze provincie krijgen mensen die zijn aangesloten op het platform een bericht op hun gsm of in hun mailbox.
BE-alert is een systeem waarbij de overheid een waarschuwingsbericht uitstuurt bij noodsituaties in de buurt van waar je bent. Tenminste: als je op dat systeem bent ingeschreven. Momenteel zijn bijna 196.000 West-Vlaamse adressen geregistreerd op het platform van BE-alert.
Gisteren is nog een BE-alert uitgestuurd in de regio rond Ardooie, toen daar een klopjacht bezig was op een man die er ’s ochtends twee winkels had overvallen.
Er kwam onlangs ook kritiek omdat in Roeselare géén bericht was uitgestuurd na de drie dodelijke steekpartijen. “Maar BE-Alert kan alleen uitgestuurd worden als het gaat over een gevaar voor de gehele publieke orde, en dat kan ook alleen beslist worden door de onderzoeksrechter in de communicatie met het parket,” was toen de uitleg.
Wie is ingeschreven op BE-Alert krijgt een testbericht rond half negen.
Deze West-Vlaamse gemeenten nemen deel aan de test van BE-alert
- Alveringem
- Anzegem
- Beernem
- Brugge
- Diksmuide
- Ingelmunster
- Izegem
- Koksijde
- Kortemark
- Kortrijk
- Langemark-Poelkapelle
- Lendelede
- Moorslede
- Nieuwpoort
- Oostrozebeke
- Oudenburg
- Pittem
- Roeselare
- Staden
- Waregem
- Wervik
- Wielsbeke
- Wingene
- Zedelgem
- Zonnebeke
- Zuienkerke
- Zwevegem