Gisteren is nog een BE-alert uitgestuurd in de regio rond Ardooie, toen daar een klopjacht bezig was op een man die er ’s ochtends twee winkels had overvallen.

Er kwam onlangs ook kritiek omdat in Roeselare géén bericht was uitgestuurd na de drie dodelijke steekpartijen. “Maar BE-Alert kan alleen uitgestuurd worden als het gaat over een gevaar voor de gehele publieke orde, en dat kan ook alleen beslist worden door de onderzoeksrechter in de communicatie met het parket,” was toen de uitleg.