Vooral de staking bij De Lijn zal gevolgen hebben in onze provincie. Ook enkele scholen zullen geen lessen aanbieden, al is dat aandeel kleiner dan bij de staking in januari.

De NMBS staakt vandaag niet mee, die legt zelfs extra treinen in om militanten in Brussel te krijgen. Daar verwachten de drie vakbonden een massale opkomst. Ze mikken op meer dan 50.000 deelnemers of zelfs "dubbel zoveel" deelnemers als bij de actie in januari, toen 30.000 militanten door de hoofdstad trokken. Het vakbondsprotest zal bovendien niet meteen gaan liggen: ACV en ABVV kondigden ook al een algemene staking aan op 31 maart.