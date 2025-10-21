Aan de andere kant van de Sint-Maartenskerk ligt het pand waar Claudio en Gaëlle 16 jaar geleden Mijn Restaurant wonnen. Charlotte en Aristide hopen in hun voetsporen te treden. “Winnen wil iedereen, waarom staan we hier anders? Anders zou je er geen energie in steken. Maar ons hoofddoel is wel heel veel bijleren. Het is een tussenstap die je kunt nemen vooraleer je echt een zaak opendoet. We openen een zaak zonder zelf de financiële risico's te dragen. En nu is het aan ons om te tonen, en te zien of we het effectief kunnen. Want een eigen restaurant is toch de droom.”

De deelnemers in Antwerpen hebben ook een West-Vlaamse link. Jonas Hendrickx was chef de partie bij Carcasse, en Maarten Crop komt uit Roeselare.

