Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
16 jaar nadat Claudio dell'Anno en Gaëlle Six Kortrijk in rep en roer zetten voor het VTM-programma Mijn restaurant, hopen Aristide Plaitin en Charlotte Gheysens dat nog eens over te doen. Het koppel werkte samen in het Parkhotel, maar droomt ervan een eigen restaurant te beginnen. Deelnemen aan dit programma is de lakmoesproef.
Morgen is de eerste uitzending van het nieuwe seizoen van Mijn Restaurant op VTM, donderdag volgt de grote opening, en dus is het nog alle hens aan dek. Aristide en Charlotte krijgen de voormalige lifestylewinkel Byttebier op het Jozef Vandaleplein in Kortrijk ter beschikking. Charlotte Gheysens en Aristide Plaitin: “We zitten met een bepaald concept in ons hoofd, en het sloot er perfect bij aan. We hebben enorm veel geluk met het pand. We keken altijd zelf graag naar een fermetje, en dat is nu een pastorie. Het past perfect bij wat we willen doen.”
“Koppelding”
Charlotte en Aristide werkten samen in het Parkhotel. Als koppel kennen ze elkaar door en door, wat hun geloof in een goede afloop doet vergroten. “Ik vind dat wel een groot voordeel. Zeker ook omdat we eerst samen hebben gewerkt vooraleer we een relatie hadden. We weten hoe we met elkaar samen werken, voor dat hele koppelding erbij is gekomen. Wij zijn yin en yang blijkbaar. Ik ben heel luid, en hij is iets minder luid. De denker en de doener, is het zo dat ze ons omschrijven ? Ja, de denker en de doener. Ja, het is wel waar, he. Ik denk niet na als ik iets zeg. En ik denk teveel na, dat combineert wel goed.
“Wij zijn yin en yang blijkbaar. Ik ben heel luid, en hij is iets minder luid.”
Aan de andere kant van de Sint-Maartenskerk ligt het pand waar Claudio en Gaëlle 16 jaar geleden Mijn Restaurant wonnen. Charlotte en Aristide hopen in hun voetsporen te treden. “Winnen wil iedereen, waarom staan we hier anders? Anders zou je er geen energie in steken. Maar ons hoofddoel is wel heel veel bijleren. Het is een tussenstap die je kunt nemen vooraleer je echt een zaak opendoet. We openen een zaak zonder zelf de financiële risico's te dragen. En nu is het aan ons om te tonen, en te zien of we het effectief kunnen. Want een eigen restaurant is toch de droom.”
De deelnemers in Antwerpen hebben ook een West-Vlaamse link. Jonas Hendrickx was chef de partie bij Carcasse, en Maarten Crop komt uit Roeselare.