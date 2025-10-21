Restaurant Lucien in Kortrijk kreeg deze week het verlossende antwoord na een televoting: Aristide en Charlotte staan in de finale. Hun tegenstanders zijn Jonas en Maarten van restaurant Vonk in Antwerpen. Maarten is van Roeselare, Jonas woont in Blankenberge en werkt bij Carcasse in Knokke-Heist.

En zo krijgt de finale van Mijn Restaurant een wel heel West-Vlaams sausje. Zestien jaar geleden won restaurant Dell'Anno van Claudio en Gaelle in Kortrijk de finale van Mijn Restaurant, al bleek het restaurant daarna geen lang leven beschoren.