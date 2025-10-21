De finale van het VTM-programma Mijn Restaurant wordt een West-Vlaams onderonsje. En daarmee staat de provincie -behalve in de grote culinaire gidsen- ook op tv weer als culinaire hotspot op de kaart. Restaurant Lucien in Kortrijk neemt het volgende week op tegen Vonk uit Antwerpen, maar dat is al bijna even West-Vlaams.
VTM haalde dit jaar het kijkcijferkanon van vroeger weer boven, zij het in een kortere en uitgeklede versie. Wim Opbrouck presenteert, al gaan de hoofdrollen wel naar de kandidaten. De winnaars winnen 40.000 euro om een zaak te starten en een jaar lang horecacoaching.
Winst opnieuw voor Kortrijk?
Restaurant Lucien in Kortrijk kreeg deze week het verlossende antwoord na een televoting: Aristide en Charlotte staan in de finale. Hun tegenstanders zijn Jonas en Maarten van restaurant Vonk in Antwerpen. Maarten is van Roeselare, Jonas woont in Blankenberge en werkt bij Carcasse in Knokke-Heist.
En zo krijgt de finale van Mijn Restaurant een wel heel West-Vlaams sausje. Zestien jaar geleden won restaurant Dell'Anno van Claudio en Gaelle in Kortrijk de finale van Mijn Restaurant, al bleek het restaurant daarna geen lang leven beschoren.