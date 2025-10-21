5°C
Kortrijk

Res­tau­rant Lucien in Kort­rijk wint fina­le Mijn restaurant’

Mijn Restaurant S1 finale 006

Bij het eerste jurybezoek klonk het nog: "Te braaf, te klassiek." Maar Aristide en Charlotte lieten zich niet uit het veld slaan. Na weken van keihard werken, verfijnen en knallen, mogen ze zich nu de grote winnaars noemen van Mijn Restaurant. 

Met hun tijdloze Vlaamse keuken met een twist en warme ode aan grootvader Lucien overtuigden ze massaal de kijkers. "Ik ben zo trots op iedereen die voor ons gewerkt heeft. Ik ga wenen", stamelt een geëmotioneerde Aristide wanneer de jury voor hun deur stopt. "Ik denk wel dat Lucien trots zou zijn op ons."

Mijnrestaurant2025
Nieuws

Finale Mijn Restaurant is West-Vlaams onderonsje
Finale Mijn Restaurant

De winst levert Aristide en Charlotte niet alleen eeuwige roem op, maar ook 40.000 euro én een jaar lang intensieve begeleiding van Horeca Vlaanderen. "Ik durf te zeggen dat het het beste duo is maar ook qua team en continuïteit, chapeau aan iedereen namens ons als jury maar ook namens alle kijkers", besluit Marc Coucke. "Hun keuken is tijdloos. Ze hebben een mooie ode kunnen brengen aan grootvader." En die ode viel duidelijk in de smaak bij de kijkers.

Bittere pil voor VONK

Voor Jonas en Maarten van VONK in Antwerpen is het verdict een bittere pil, maar ze houden het hoofd hoog. "Ergens zijn we wel gewonnen, voor onszelf. VONK stopt niet", klinkt het. Het duo kampte vanaf dag één met een nijpend personeelstekort, maar groeide dankzij hun passie voor vlees en vuur uit tot een restaurant dat de jury wist te bekoren. Hun steak tartaar en de legendarische potato bar van Britt maakten indruk, net als hun perfecte cuissons. “Ze zijn zeer jong en hebben een mooie toekomst”, zegt Marcelo Ballardin. Jonas besluit trots: “Nooit gedacht dat we hier zouden staan. Ik ga het mega hard missen.”

Vlcsnap 2025 12 23 17h44m17s135

Veel volk op Kortrijkse kerstmarkt

Op de markt van Kortrijk kwamen veel mensen supporteren, samen met Charlotte en Aristide. Daar was de aflevering te zien op groot scherm.

Bf888065 529b 4da6 9797 b21b0e00e84d
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Mijn Restaurant

