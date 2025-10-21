De winst levert Aristide en Charlotte niet alleen eeuwige roem op, maar ook 40.000 euro én een jaar lang intensieve begeleiding van Horeca Vlaanderen. "Ik durf te zeggen dat het het beste duo is maar ook qua team en continuïteit, chapeau aan iedereen namens ons als jury maar ook namens alle kijkers", besluit Marc Coucke. "Hun keuken is tijdloos. Ze hebben een mooie ode kunnen brengen aan grootvader." En die ode viel duidelijk in de smaak bij de kijkers.

Bittere pil voor VONK

Voor Jonas en Maarten van VONK in Antwerpen is het verdict een bittere pil, maar ze houden het hoofd hoog. "Ergens zijn we wel gewonnen, voor onszelf. VONK stopt niet", klinkt het. Het duo kampte vanaf dag één met een nijpend personeelstekort, maar groeide dankzij hun passie voor vlees en vuur uit tot een restaurant dat de jury wist te bekoren. Hun steak tartaar en de legendarische potato bar van Britt maakten indruk, net als hun perfecte cuissons. “Ze zijn zeer jong en hebben een mooie toekomst”, zegt Marcelo Ballardin. Jonas besluit trots: “Nooit gedacht dat we hier zouden staan. Ik ga het mega hard missen.”