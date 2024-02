Descheemaeker werd in 2015 de jongste schepen ooit in Zonnebeke. Hij werd verkozen vanop een N-VA-lijst en was bevoegd voor onder meer Ruimtelijke Ordening en Milieu. In 2023 verhuisde Descheemaeker van Ieper naar Roeselare.

Met zijn vijfde plaats maakt hij nu kans om in de Kamer op te komen voor het Vlaams Belang. Hij wil zich onder andere inzetten voor de landbouwers. Ook hervormingen binnen justitie behoren tot zijn prioriteiten. Zo pleit hij voor rechtspraak binnen redelijke termijn en de daadwerkelijke uitvoering van straffen.

Kamerlijsttrekker Wouter Vermeersch is enthousiast over de komst van Descheemaeker. “We halen met Descheemaeker iemand in huis die enorm veel ambitie en capaciteiten heeft”, klinkt het bij Vermeersch. “Hij is met zijn juridische achtergrond en lokale beleidservaring een geweldige aanvulling van onze West-Vlaamse ploeg.”