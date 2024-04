Samen met beeldend kunstenaar Sven Verhaeghe en de steun van FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, maakten de enthousiaste jongeren een one-shot film: 'Merghelynck in een oogopslag'. Dat is een film waarbij alles in één camerabeweging is gemaakt. Achteraf wordt er dus niet geknipt of geplakt met stukjes film. Een grote uitdaging, want alle schakels moeten kloppen, anders valt het geheel in duigen. De leerlingen kozen elk hun favoriete kamer uit in het museum en verrassen de kijker met een uniek verhaal.