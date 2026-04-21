Erf­goed­dag lokt zowat 200.000 bezoekers

Museum HEY Knokke Heist 1

De 25e editie van Erfgoeddag heeft zondag zowat 200.000 bezoekers gelokt, even veel als vorig jaar. Dat meldt organisator FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed.

Op Erfgoeddag, traditiegetrouw de eerste zondag na de paasvakantie, kunnen bezoekers kennismaken met het erfgoed in Vlaanderen en Brussel. Dit jaar mocht er gelachen worden, want het thema van de jubileumeditie was 'Haha Humor'. Er waren 737 activiteiten, op 552 locaties in 247 gemeenten en steden.

Ook het thema van de volgende Erfgoeddag is intussen bekend: passie. De 26e editie zal plaatsvinden op 18 april 2027.

Museum HEY Knokke Heist 1
Al lachend door de geschiedenis heen, Erfgoeddag 2026 in het teken van humor
