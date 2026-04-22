Traditiegetrouw is de eerste zondag na de paasvakantie erfgoedhoogdag voor de liefhebbers en nieuwsgierigen. Dan stalt de Erfgoeddag de rijkdom van het Vlaamse en Brusselse erfgoed gratis uit doorheen alle provincies. In West-Vlaanderen kunnen bezoekers een bezoekje brengen aan het HEY Museum van Knokke-Heist met karikaturisten, cartoons uit het Cartoonfestival en stand-upcomedy.

Het evenement is aan zijn 25e editie toe. Om dat jubileum te vieren, focust de organisatie op het thema humor. Een dag die in turbulente tijden een relativerende noot brengt dus. En daar lenen de clichés zich perfect toe. Lachen is gezond, meldde de organisatie in een persbericht bij de voorstelling van het programma. Maar omdat humor tijds-, plaats- en contextgebonden is, maakt de erfgoedlens het ook een serieus thema, stelt Seppe Van Pottelbergh van Erfgoeddag. "Met 'HAHA Humor' nodigen we uit om de lach ernstig te nemen: niet als vlucht uit de realiteit, maar als manier om anders te kijken naar het erfgoed, de samenleving en elkaar", aldus Van Pottelbergh.