De mens uit de middeleeuwen als vroom individu klopt ook niet helemaal. “Men was niet zo heel preuts”, aldus Coorevits. “We hebben insignes van wandelende fallussen of vagina’s met vleugeltjes. De betekenis is niet zo heel duidelijk, maar we vermoeden dat het meeste wel met vruchtbaarheid te maken had.” De expo ‘Vrolijk, Vrij en Vunzig’ duurt nog tot 1 december in de Koninklijke Zaal van het Yper Museum.