Een op vier appartementen is slecht geïsoleerd. Daardoor moet de renovatiegraad opgekrikt worden maar dat zorgt bij veel mensen voor financiële problemen. "Heel wat eigenaars willen wel renoveren, maar ze botsen vaak tegen drempels of complexe wetten", legt Depraetere uit. "Ik wil ze de komende jaren ondersteunen. Een voorbeeld daarvan is het vereenvoudigen van een aanvraag om te renoveren."