Uit de studie van Spotto blijkt dat vooral woningen met een laag energielabel (E of F) fors in waarde stijgen zodra ze worden opgewaardeerd naar label D. In West-Vlaanderen gaat het gemiddeld om een meerwaarde van 24,8 procent. “Dat heeft te maken met het landelijke karakter, de lagere aankoopprijzen en het grote aantal oudere woningen”, klinkt het in de studie.