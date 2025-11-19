Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
In West-Vlaanderen en Limburg stijgt de waarde van een woning het sterkst na een grondige renovatie. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van vastgoedplatform Spotto. In landelijke gemeenten kan de meerwaarde oplopen tot 30 procent.
Uit de studie van Spotto blijkt dat vooral woningen met een laag energielabel (E of F) fors in waarde stijgen zodra ze worden opgewaardeerd naar label D. In West-Vlaanderen gaat het gemiddeld om een meerwaarde van 24,8 procent. “Dat heeft te maken met het landelijke karakter, de lagere aankoopprijzen en het grote aantal oudere woningen”, klinkt het in de studie.
Renovatie naar energielabel D
Dat zien ze ook in Oostkamp, waar heel wat huizen uit de jaren ’30 of ’50 renovatieplichtig zijn. In het centrum staat momenteel een charmante woning uit 1935 te koop. “Deze woning heeft een F-label, dus is er renovatieverplichting. Kopers hebben zes jaar de tijd om het energielabel naar D te brengen”, legt makelaar Benedicte Depauw uit.
Dat kan via verschillende ingrepen: centrale verwarming plaatsen, hoogrendementsglas, isolatie… Al zijn er soms ook zwaardere kosten. “Het dak is wel geïsoleerd, maar niet voldoende. Bovendien bevat het onderdak asbest, waardoor een nieuwe dakconstructie aangewezen is", zegt Depauw. “De bouwtechnische kosten lopen in dit geval gemakkelijk op tot zo’n 70.000 euro.”
Winstgevende investering
Toch blijft renoveren volgens de makelaar een verstandige zet. De woning staat momenteel te koop voor 289.000 euro, maar na renovatie kan de waarde sterk toenemen. “Als alles vernieuwd is en de woning instapklaar is, met modern comfort én de mogelijkheid om achteraan een garage te plaatsen, dan is ze op deze centrumlocatie zeker meer dan 400.000 euro waard,” zegt Depauw. “Dat is meer dan 30 procent waardestijging.”