Residentie Palma in Mariakerke is een echte blikvanger aan de Oostendse kust. Het imposante gebouw uit 1928 was destijds het allereerste appartementsgebouw aan de zeedijk, en vormde het begin van een nieuwe periode in het kusttoerisme. Met zijn acht verdiepingen betekende het de overstap van de klassieke kustvilla’s en hotels naar het fenomeen van appartementsgebouwen.