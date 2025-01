Wie zijn woning willen renoveren, zal in de toekomst gratis begeleiding op maat kunnen aanvragen bij de Vlaamse overheid. "35 procent van onze woningen heeft een E of F-label. Om de renovatiegraad op te krikken, gaan we mensen thuis begeleiden tijdens hun renovatietraject", vertelt Vlaams minister van Energie Melissa Depraetere (Vooruit).