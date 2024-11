“We hebben de renovatiecoach leren kennen via onze architect. Hij zag ons huis en hoe grondig het gerenoveerd moest worden en zo zijn we bij hem terechtgekomen. De renovatie heeft uiteindelijk 9 maanden in beslag genomen. Alles is dus vrij snel gegaan en het nam bovendien veel stress weg. Dat komt door de goeie opvolging van de coach die goed contact had met de aannemers”, legt Lisa uit.