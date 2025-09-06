17°C
Wervik

Meer poli­tie, mobie­le came­ra en wijkam­bas­sa­deurs moe­ten woon­wijk t Park in Wer­vik vei­li­ger maken

Illustratiebeeld

De stad Wervik neemt samen met de politie en sociale woonmaatschappij Impuls maatregelen tegen de overlast in de wijk. De bewoners klagen al langer over vandalisme, hangjongeren, geluidsoverlast, druggebruik en zwerfvuil.

De bewoners klagen al langer over vandalisme, hangjongeren, geluidsoverlast, druggebruik en zwerfvuil. Begin deze maand liep de emmer over: gebouwen waren met graffiti beklad, in auto’s werden krassen getrokken en ’s nachts werd op voordeuren gebonkt waardoor bewoners niet konden slapen.

Gisteren was overleg tussen de politie, stad en de sociale woonmaatschappij. Burgemeester Youro Casier erkent de problemen maar wil niet dramatiseren. "De politie zal vaker patrouilleren in de betrokken straten, nog meer dan al voorzien bij het actieplan Leierust. In 2022 kocht Wervik een mobiele camera, die zal nu permanent in de straten van de woonwijk worden ingezet, op verschillende locaties. Op de vraag naar meer permanente veiligheidscamera’s – in de stad hanger er meer dan 100 – gaan we als stad voorlopig niet in. Als het meerjarenbudget dit toelaat, kan het in de toekomst wel."

Overlast Wervik
Steeds meer overlast in sociale woonwijk 't Park in Wervik: buurtbewoners vragen om strengere aanpak

Bewonersbrief en wijkambassadeurs

Alle wijkbewoners krijgen eerstdaags ook een brief in de bus, met de vraag om alle verdachte handelingen of overlast meteen te melden. Volgens de sociale woonmaatschappij zijn het steeds dezelfde bewoners, een vijftal, die voor problemen zorgen. Tot slot zal Wervik ook enkele wijkambassadeurs aanstellen, die een oogje in het zeil zullen houden.

Lorenzo Dejonghe

lorenzo.dejonghe@focus-wtv.be

Lorenzo Dejonghe

