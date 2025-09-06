De bewoners klagen al langer over vandalisme, hangjongeren, geluidsoverlast, druggebruik en zwerfvuil. Begin deze maand liep de emmer over: gebouwen waren met graffiti beklad, in auto’s werden krassen getrokken en ’s nachts werd op voordeuren gebonkt waardoor bewoners niet konden slapen.

Gisteren was overleg tussen de politie, stad en de sociale woonmaatschappij. Burgemeester Youro Casier erkent de problemen maar wil niet dramatiseren. "De politie zal vaker patrouilleren in de betrokken straten, nog meer dan al voorzien bij het actieplan Leierust. In 2022 kocht Wervik een mobiele camera, die zal nu permanent in de straten van de woonwijk worden ingezet, op verschillende locaties. Op de vraag naar meer permanente veiligheidscamera’s – in de stad hanger er meer dan 100 – gaan we als stad voorlopig niet in. Als het meerjarenbudget dit toelaat, kan het in de toekomst wel."