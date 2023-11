Vorig jaar logeerden ook heel wat daklozen in hotels, maar dat is dankzij de uitbreiding van de capaciteit niet meer nodig.

Schepen Pablo Annys: "In principe is het nu niet meer nodig dat we de hotelsector aanspreken. We hadden goeie relaties met een viertal hotels. Dat heeft in totaliteit 430 overnachtingen opgeleverd in de voorbije winteropvang. We hebben dat nu niet nodig met deze extra capaciteit."